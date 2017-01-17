На молдавский рынок электронных коммуникаций и почтовых услуг выходят все больше предпринимателей

В Молдове растет число предпринимателей, вышедших на рынок электронных коммуникаций и почтовых услуг.

Как сообщает noi.md со ссылкой на Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, в прошлом году 26 физических и юридических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, получили на основании уведомлений, поданных в НАРЭКИТ, право предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования, а 28 предпринимателей – право предоставления почтовых услуг.



Согласно правилам режима общего разрешения, данные лица были внесены в Публичный регистр поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций и, соответственно, в Публичный регистр поставщиков почтовых услуг.



Из 26 предпринимателей, вошедших на рынок электронных коммуникаций, 22 выбрали возможность предоставлять и сети, и услуги электронных коммуникаций, а четыре – только услуги. Первые три места в рейтинге предпочтений предпринимателей заняли фиксированные наземные сети доступа, услуги интернет-доступа и услуги ретрансляции аудиовизуальных программ.



В 2016 г. количество предпринимателей, внесенных в Публичный регистр поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций, увеличилось по сравнению с 2015 г. на 0,7% составило 551. Из них - 392 являются обладателями права предоставления как сетей, так и услуг электронных коммуникаций общего пользования, 88 – предоставления сетей и 71 – услуг электронных коммуникаций.