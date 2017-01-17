В Молдове растет число предпринимателей, вышедших на рынок электронных коммуникаций и почтовых услуг.
Как сообщает noi.md со ссылкой на Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, в прошлом году 26 физических и юридических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, получили на основании уведомлений, поданных в НАРЭКИТ, право предоставления сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования, а 28 предпринимателей – право предоставления почтовых услуг.
Согласно правилам режима общего разрешения, данные лица были внесены в Публичный регистр поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций и, соответственно, в Публичный регистр поставщиков почтовых услуг.
Из 26 предпринимателей, вошедших на рынок электронных коммуникаций, 22 выбрали возможность предоставлять и сети, и услуги электронных коммуникаций, а четыре – только услуги. Первые три места в рейтинге предпочтений предпринимателей заняли фиксированные наземные сети доступа, услуги интернет-доступа и услуги ретрансляции аудиовизуальных программ.
В 2016 г. количество предпринимателей, внесенных в Публичный регистр поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций, увеличилось по сравнению с 2015 г. на 0,7% составило 551. Из них - 392 являются обладателями права предоставления как сетей, так и услуг электронных коммуникаций общего пользования, 88 – предоставления сетей и 71 – услуг электронных коммуникаций.
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|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул