В Китае чиновника уволили за сравнение Мао Цзэдуна с дьяволом

Чиновник из китайской провинции Хэбэй был уволен за то, что в социальной сети Sina Weibo назвал бывшего председателя КНР Мао Цзэдуна дьяволом, пишет газета Global Times

По ее данным, заместитель руководителя Государственного управления по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения Китая (SAPPRFT) в административном центре провинции, городе Шицзячжуан Цзо Чуньхэ написал в своем аккаунте, что Мао Цзэдун является "дьяволом", а также назвал ежегодные мероприятия в честь дня рождения вождя, который отмечается 26 декабря, "крупнейшим в мире поклонением культу".

После этого Цзо Чуньхэ был уволен, ему также вынесли административное предупреждение, передает РИА Новости.

Global Times пишет, что чиновника обвинили в "публикации неверных высказываний в Weibo, а также в серьезном нарушении партийной дисциплины". Сейчас его аккаунт в Weibo удален.