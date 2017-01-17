Пьяный священник устроил массовое ДТП в Ростове-на-Дону

Нетрезвый священник, предположительно, стал виновником ДТП с участием семи машин в Ростове-на-Дону, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника РИА Новости, произошло столкновение двух автомобилей, которые затем врезались в несколько припаркованных машин.

Как сообщает ростовский главк МВД, по предварительным данным, водитель машины Mitsubishi АSX 1991 года рождения столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21099, после чего обе машины врезались в авто, припаркованные возле проезжей части.

"Установлено, что водитель Mitsubishi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу двое пассажиров иномарки: женщина и восьмилетний мальчик", — рассказали в МВД, не уточнив других подробностей.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий запретил служение священнику, которого подозревают в аварии, сообщил пресс-секретарь митрополита Игорь Петровский.