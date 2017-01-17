О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Астрономы открыли таинственно тускнеющую двойную звезду
// фото: Brian Thieme, Aaron Price
13:52, 17 Jan 2017
просмотров 103 | комментариев 0

Список загадочных звезд, тускнеющих по необъяснимой причине, пополнило двойное светило FO в созвездии Водолея, потускневшее в семь раз за последние годы.

"Когда эта звезда "вышла" из-за Солнца, мы были шокированы тем, что она была в семь раз тусклее, чем в прошлые эпохи наблюдений. Угасание звезды является признаком того, что белый карлик перестал воровать материю у своей соседки, но почему это произошло, непонятно. И хотя FO Водолея начала повторно набирать яркость, этот процесс занял слишком много времени", — объясняет Колин Литтлфилд из университета Нотр-Дам (США).

Звезда FO Водолея принадлежит к редкому типу двойных звезд, образованных крупным белым карликом и небольшой "нормальной" звездой, вращающихся очень близко друг к другу. Благодаря этому часть внешних слоев обычной звезды попадает в гравитационную "сферу влияния" карлика, и то перетягивает на себя ее материю.Этот процесс повышает яркость системы и заставляет ее колебаться в некоторых пределах по мере того, как белый карлик "переваривает" украденный им водород и сжигает его, порождая мощные пучки рентгеновского излучения.

FO Водолея является одной из самых близких к Земле звезд такого типа  – она удалена всего на 500 световых лет, пишет РИА Новости. В 2014 году, когда телескоп "Кеплер" начал работу в рамках миссии K2, он изучил ту часть созвездия Водолея, где находится FO. Это позволило ученым впервые точно измерить ее светимость и узнать другие астрофизические параметры.

Через два года, когда FO Водолея "выглянула" из-за Солнца, ученые решили повторно проверить результаты наблюдений, полученные "Кеплером". В этот момент их ожидал сюрприз: оказалось, что яркость звезды упала на более чем две звездных величины, понизившись в семь раз. Ничего подобного астрономы еще не видели, наблюдая за двойными светилами.

Изменилась не только яркость, но и поведение FO Водолея – звезда начала "моргать", повышая или понижая свою светимость на 50% каждые 22 и 11 минут, переключаясь между этими циклами каждые два часа. Как полагают ученые, эти флуктуации в яркости связаны с тем, как быстро белый карлик вращается по орбите вокруг "обычной" звезды.

Почему упала яркость светила, астрономы пока не знают. Они не могут объяснить, почему белый карлик временно прекратил свой "обед", а затем с большой задержкой вернулся к своей обычной "диете". Литтлфилд и его коллеги считают, что причиной могло стать крупное пятно на поверхности "обычной" половинки FO Водолея, которое случайным образом попало в точку, откуда карлик "ворует" материю.

Сильное магнитное поле в области пятна замедлило процесс перетекания водорода, что и понизило яркость системы. С другой стороны, это не объясняет замедленные темпы восстановления яркости звезды, поэтому она попадает в категорию загадочных светил, подобных "звезде пришельцев" KIC 8462852 и другим объектам, чье поведение современная наука пока не может объяснить.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня возможны перемены. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет отмечен высокой активностью. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Активный, творческий день. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...