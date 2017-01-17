Астрономы открыли таинственно тускнеющую двойную звезду

Список загадочных звезд, тускнеющих по необъяснимой причине, пополнило двойное светило FO в созвездии Водолея, потускневшее в семь раз за последние годы.

"Когда эта звезда "вышла" из-за Солнца, мы были шокированы тем, что она была в семь раз тусклее, чем в прошлые эпохи наблюдений. Угасание звезды является признаком того, что белый карлик перестал воровать материю у своей соседки, но почему это произошло, непонятно. И хотя FO Водолея начала повторно набирать яркость, этот процесс занял слишком много времени", — объясняет Колин Литтлфилд из университета Нотр-Дам (США).

Звезда FO Водолея принадлежит к редкому типу двойных звезд, образованных крупным белым карликом и небольшой "нормальной" звездой, вращающихся очень близко друг к другу. Благодаря этому часть внешних слоев обычной звезды попадает в гравитационную "сферу влияния" карлика, и то перетягивает на себя ее материю.Этот процесс повышает яркость системы и заставляет ее колебаться в некоторых пределах по мере того, как белый карлик "переваривает" украденный им водород и сжигает его, порождая мощные пучки рентгеновского излучения.

FO Водолея является одной из самых близких к Земле звезд такого типа – она удалена всего на 500 световых лет, пишет РИА Новости. В 2014 году, когда телескоп "Кеплер" начал работу в рамках миссии K2, он изучил ту часть созвездия Водолея, где находится FO. Это позволило ученым впервые точно измерить ее светимость и узнать другие астрофизические параметры.

Через два года, когда FO Водолея "выглянула" из-за Солнца, ученые решили повторно проверить результаты наблюдений, полученные "Кеплером". В этот момент их ожидал сюрприз: оказалось, что яркость звезды упала на более чем две звездных величины, понизившись в семь раз. Ничего подобного астрономы еще не видели, наблюдая за двойными светилами.

Изменилась не только яркость, но и поведение FO Водолея – звезда начала "моргать", повышая или понижая свою светимость на 50% каждые 22 и 11 минут, переключаясь между этими циклами каждые два часа. Как полагают ученые, эти флуктуации в яркости связаны с тем, как быстро белый карлик вращается по орбите вокруг "обычной" звезды.

Почему упала яркость светила, астрономы пока не знают. Они не могут объяснить, почему белый карлик временно прекратил свой "обед", а затем с большой задержкой вернулся к своей обычной "диете". Литтлфилд и его коллеги считают, что причиной могло стать крупное пятно на поверхности "обычной" половинки FO Водолея, которое случайным образом попало в точку, откуда карлик "ворует" материю.

Сильное магнитное поле в области пятна замедлило процесс перетекания водорода, что и понизило яркость системы. С другой стороны, это не объясняет замедленные темпы восстановления яркости звезды, поэтому она попадает в категорию загадочных светил, подобных "звезде пришельцев" KIC 8462852 и другим объектам, чье поведение современная наука пока не может объяснить.