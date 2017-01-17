Названа стоимость самого дорогого дома России

Самый дорогой в России дом для индивидуального проживания стоит 4,8 миллиарда рублей, он расположен в одном из элитных поселков в Одинцовском районе Подмосковья.

Коттедж общей площадью 2,57 тысячи квадратных метров в 900 раз дороже среднестатистического загородного домовладения, свидетельствуют материалы федерального портала «Мир квартир», передает Лента.ру.

Самый дорогой особняк страны продается с участком в 2,3 гектара. В доме есть целый жилой блок для персонала с отдельным входом: две комнаты с санузлами, кухня, прачечная, кабинет управляющего. Рядом протекает река, МКАД находится в двух километрах от поселка.

Жилая площадь рекордно дорогой резиденции превышает показатель для среднестатистического домовладения в 14 раз — 2,57 тысячи квадратных метров против 182 метров.

«Этот дом продается уже не первый год. Найти покупателя, который выложит за объект недвижимости, сколь угодно элитный, не один миллиард, не так-то легко при текущей конъюнктуре», — отмечается в материалах «Мира квартир».

По данным аналитиков, средняя стоимость загородного домовладения в России составляет 5,36 миллиона рублей.