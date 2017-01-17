Кенийский депутат призвала женщин не заниматься сексом с мужьями, пока те не зарегистрировались в качестве избирателей на всеобщих выборах 8 августа.
Миши Мбоко заявила, что это лучшая стратегия по привлечению оппозиционных голосов.
"Женщины, вот стратегия, которую вы должны использовать. Это лучше всего. Отказывайте им в сексе, пока они не покажут вам свою карту избирателя", - сказала она.
Регистрация избирателей заканчивается 17 февраля, отмечает ВВС.
Мбоко заявила, что секс - мощное оружие, которое может побудить сопротивляющихся мужчин побежать регистрироваться.
Она уточнила, что ее мужа бойкот не коснется, так как он уже получил свою карту избирателя, передает издание Standard.
Президент Кении Ухуру Кениата хочет избраться на второй срок, его соперником станет кандидат, поддерживаемый альянсом оппозиционных партий, включая партию ODM, в которую входит Миши Мбоко.
Мбоко заявила, что шансы оппозиции на победу на выборах повышаются, если зарегистрируется большое количество избирателей.
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул