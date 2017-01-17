В лондонском Высоком суде начинается разбирательство по иску России о взыскании с Украины кредита в размере 3 млрд долларов. Кредит был выдан правительству Виктора Януковича во время Майдана, и Украина считает его политической взяткой тогдашнему президенту.
Слушания в Высоком суде Англии и Уэльса под председательством судьи Уильяма Блэра по плану пройдут в течение трех дней, передает ВВС.
В самом конце 2013 года, когда в Киеве на Майдане уже стоял большой лагерь протестующих и прошли первые столкновения, президент России Владимир Путин пообещал украинскому президенту Виктору Януковичу дать в кредит 15 млрд долларов в форме покупки украинских еврооблигаций.
Через два месяца Янукович был свергнут, к тому времени Россия успела купить украинских облигаций на три миллиарда. Срок погашения кредита истекал 31 декабря 2015 года, но Украина отказалась выплачивать эти деньги. Весной 2016 года президент Петр Порошенко подтвердил отказ, введя бессрочный мораторий на выплату российского кредита.
Россия подала иск в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года, потребовав выплаты Украиной трех миллиардов долларов и еще 75 миллионов долларов в качестве процентов.
Украина, с одной стороны, хотела реструктурировать долг Москве вместе с остальными долгами по евробондам. С другой, Киев считает этот кредит политической взяткой Януковичу за лояльность и не желает выплачивать деньги, которые, по мнению нынешних властей, Украине всучили насильно.
Россия настаивает, что кредит был оформлен законно, и Украина, представленная тогдашними правителями, обязывалась его вернуть.
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