Новый представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию прибывает в Молдову

Новый специальный представитель Действующего предстателя ОБСЕ от Австрии по процессу приднестровского урегулирования Вольф Дитрих Хайм посетит Кишинёв и Тирасполь в период с 17 по 20 января.

Как сообщает Миссия ОБСЕ в Молдове, 18 января посол Хайм встретится в Кишинёве со спикером парламента Андрианом Канду, премьер-министром Павлом Филипом, вице-премьером по реинтеграции, политическим представителем Республики Молдова в переговорном процессе Георге Бэланом, а также с вице-министром иностранных дел и европейской интеграции Лилианом Дарием.



19 января специальный представитель встретится в Тирасполе с приднестровским лидером Вадимом Красносельским, спикером так называемого Верховного совета Александром Щербой и исполняющим обязанности политического представителя приднестровского региона в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.



Кроме того, в ходе своего визита посол Хайм проведёт встречи с аккредитованными послами Российской Федерации и Украины (посредники), а также Европейского союза и Соединённых Штатов (наблюдатели) в рамках скоординированных усилий международных партнёров в формате 5+2, направленных на поддержку сторон в достижении прогресса.

По итогам визита пройдет пресс-конференция, передаёт IPN.