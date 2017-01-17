Молдаванина с пневматическим пистолетом задержали на таможне

На таможне Албица задержали 19-летнего гражданина Молдовы, который пытался пересечь границу с пневматическим пистолетом на поясе.

Документов на оружие у юноши не оказалось. Однако у него обнаружили 483 патрона.

Задержанный утверждает, что купил пистолет в интернете за тысячу молдавских леев и не знал о требовании декларировать пневматическое оружие при пересечении границы.



Ведётся следствие.