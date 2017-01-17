Летающее такси от Airbus покажут к концу года

Компания Airbus планирует провести испытания своей беспилотной летающей машины к концу текущего года, сообщает Reuters. Для создания летающего автомобиля создано подразделение Urban Air Mobility, которое будет создавать прототип и формировать правила движения летающих авто.

В Airbus полагают, что в будущем водителя не надо будет обучать управлению летательным аппаратом: это слишком сложно. Автомобили будут самостоятельно взлетать и садиться, а от человека будет требоваться только одно: при помощи приложения вызвать себе транспортное средство и получать удовольствие от полета.



Как заявил СЕО компании Том Эндерс: "100 лет назад городской транспорт перешел под землю, теперь же у нас есть технологические средства, для того чтобы летать над землей".

Он также подчеркнул, что использование летательных аппаратов позволит снизить расходы на планировку инфраструктуры. Компания в прошлом году создала подразделение Urban Air Mobility, которое разрабатывает транспортные средства для перевозки одного пассажира по воздуху и похожее на вертолет устройство, которое может перевозить сразу несколько человек. По задумке Airbus, пользователи смогут заказывать летающее такси через смартфоны, как в существующих схемах каршеринга, передает Вести.ру.



"Мы очень серьезно занимаемся развитием этого направления. Новая система позволит экономить миллиарды долларов на городской инфраструктуре: летающим автомобилям не нужны новые дороги и мосты", - сказал Эндерс.



