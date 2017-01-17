Почему любители кофе живут дольше

Ранее было известно, что любители кофе и чая, как правило, живут дольше, чем все остальные. Теперь, кажется, ответ найден. Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что люди, активно потребляющие напитки, в которых содержится кофеин, меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Кофе, чай, а также некоторые газированные напитки содержат кофеин, который блокирует химические вещества, приводящие к воспалительным процессам в клетках крови. Воспаленные кровеносные сосуды с большей долей вероятности станут более жесткими и ломкими. Это серьезный фактор риска сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Анализ крови показал, что у людей, в организме которых больше кофеина, меньше веществ, приводящих к воспалениям. Дальнейшее исследование показало, что они, как и ожидалось, потребляли больше кофе и чая, ежели их менее здоровые сверстники, передает moya-planeta.ru.

Еще одна хорошая новость — химическое вещество, содержащееся в шоколаде, теобромин, как было установлено, также имеет противовоспалительный эффект, хотя и не столь выраженный, как кофеин.

Основным химическим веществом, с которым борется кофеин, является интерлейкин-1-бета. При введении в организм мышей это вещество привело к «массовому системному воспалению наряду с высоким кровяным давлением».