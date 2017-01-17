Уроженка Молдовы попала под поезд в Италии

35-летняя гражданка Молдовы погибла под колесами поезда в Италии. Трагедия произошла накануне вечером на одном из вокзалов Флоренции.

Как сообщает местная пресса, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и упала под поезд, ехавший на невысокой скорости.



Пострадавшая скончалась на месте. В момент трагедии с нею был спутник-итальянец. Как свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, он тоже был изрядно пьян.

Постоянного места жительства в Италии у погибшей не было.