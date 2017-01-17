При производстве поддельных продуктов использовалась водопроводная вода и промышленная соль, опасная для печени и почек, сообщает Beijing News.

У полицейских ушло много лет на то, чтобы установить все факты нарушений, так как фабрики по производству поддельных соусов тщательно охранялись. Выяснилось, что опасные для здоровья продукты производились в условиях жуткой антисанитарии, в обветшалых и старых цехах.

Помимо промышленной соли и водопроводной воды работники нелегальных заводов использовали отходы производства соседних заводов. Фальшивые соусы содержали много канцерогенных элементов, запрещенных к употреблению человеком.

Поддельные соусы распространялись по всему Китаю и в год приносили производителям более 14 миллионов долларов. В настоящий момент, по делу о производстве опасных продуктов задержаны несколько человек, сообщает Вести.ру.