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Австрийский подросток построил во дворе дома горнолыжный курорт. ВИДЕО
Фото-символ // фото: YouTube
15:37, 17 Jan 2017
просмотров 139 | комментариев 0

17-летний любитель горных лыж из Австрии Кевин Побашниг потратил семь лет на то, чтобы построить во дворе дома своих родителей модель горнолыжного курорта, оборудованного бугельными, кресельными и гондольными подъемниками, а также снежной пушкой.

Все оборудование построено в масштабе 1:32, при этом длина склонов этого мини-курорта составляет 15 метров. Родители оказали Кевину всю возможную поддержку, включая оплату электричества и помощь в разработке дизайн-проекта. Правда, мама молодого активиста сожалеет, что в саду теперь не осталось места для посадки цветов.

Кевин собирается при наличии доступного места приступить к строительству курорта несколько больших размеров, где длина склонов будет составлять уже сто метров, передает Вести.ру.




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