Заявления Додона и Путина после встречи в Москве. ВИДЕО

Молдавский президент Игорь Додон заявил на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, что не отказывается от намерения денонсировать Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение никаких плюсов не дало, мы потеряли российский рынок. Я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это соглашение будет аннулировано. Я выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС", - заявил Игорь Додон, выразив уверенность, что после следующих выборов большинством в парламенте станут социалисты.



Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что в соглашении Молдовы и ЕС для России есть определенные риски и он выразил готовность обсуждать перспективы сотрудничества.



Лидер Кремля отметил, что Кишинев "остается важным партнером Москвы в регионе. Но отношения между странами складывались в последнее время не лучшим образом. Об этом говорит и падение товарооборота, за последние годы он упал практически в два раза".

На встрече также обсуждали вопрос приднестровского урегулирования, состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Владимир Путин также заявил, что Россия выступает за территориальную целостность Молдовы и сохранение ее внеблокового статуса.



