105-летняя бабушка помнит по именам полсотни своих внуков

Пенсионерка Люсина Эдж из британского графства Девон просит называть себя просто Люси и в начале января отметила 105-й день рождения. У женщины 5 детей, 18 внуков, 27 правнуков и 6 праправнуков. Она помнит каждого из них по имени и часто поправляет молодых родственников, у которых не такая хорошая память, сообщает Metro.

По словам 81-летней Мэвис, дочери Люси, ее мать находится в прекрасной физической форме и до сих пор отлично соображает.

"У мамы просто невероятная память, даже я не могу такой похвастаться. Мы живем вместе последние 38 лет, с тех пор, как не стало папы. Она до недавнего времени помогала мне по хозяйству", — заявила дочь 105-летней пенсионерки.

"Мама плохо видит, но помнит имена и даже даты рождения всех своих внуков", — гордо отметила Мэвис.

Люсина Эдж родилась в городе Плимут, графство Девон, в 1912 году. Она пережила две мировые войны и может рассказывать о них часами. Люси овдовела, когда ей было 56. От первого и единственного брака у нее три сына и две дочери. К несчастью, один из мальчиков Люси, Джон, умер в 2016-м. Остальные дети Эдж счастливо живут в Британии, а 77-летний сын Терри – в США.

На свой день рождения Люси получила открытку от Елизаветы II, передает Вести.ру.