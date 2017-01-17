Генпрокурор Украины: получены доказательства госизмены Януковича

Секретариат ООН предоставил украинской стороне фотокопию заявления экс-президента Украины Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию страны. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", – написал генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.

"Следствие военной прокуратуры получило неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", – добавил он.

28 декабря суд объявил перерыв на неопределенный срок в деле Януковича, подозреваемого в госизмене, передает korrespondent.net.