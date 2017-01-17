Китай представит скоро самый мощный суперкомпьютер

В Китае готовятся к концу 2017 года создать первый прототип суперкомпьютера мощностью один экзафлопс. Об этом рассказал инженер Национального исследовательского центра параллельной вычислительной техники и технологий КНР Чжан Тин.

К разработке суперкомпьютера Национальный суперкомпьютерный центр в Тяньцзине в сотрудничестве с Университетом оборонной науки и техники официально приступили в прошлом году. Однако специалист рассказал, что готовую вычислительную систему для него стоит ожидать лишь к 2020 году. Отмечается, что это устройство будет в 200 раз мощнее самого первого суперкомпьютера Китая «Тяньхэ-1».

Экзафлопс — единица производительности, соответствующая миллиарду миллиардов операций с плавающей запятой за секунду. Один экзафлопс равен тысяче петафлопсов. Скорость, с которой производит вычисления самый мощный на данный момент суперкомпьютер Sunway TaihuLight, который также создан в Китае, составляет 93 петафлопса. Он состоит из 10,65 миллиона ядер, отмечает Лента.ру.