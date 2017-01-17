В Украине родился ребенок от трех родителей

Репродуктологи украинской клиники заявили о том, что в начале января в стране родился первый ребенок от трех родителей.

По словам директора клиники, уникальность этого случая в том, что это первый в мире ребенок, который родился после пронуклеарного переноса ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах (до этого проводился перенос только в неоплодотворенных яйцеклетках).

Он также отметил, что с помощью этого метода 34-летняя женщина, которая страдала бесплодием на протяжении 15 лет, смогла родить ребенка.

В ходе процедуры был осуществлен перенос ядер ее и мужа в донорскую яйцеклетку, которая была лишена ядра.

"В результате была получена "реконструированная" яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25 000 генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет "трех родителей", - рассказал Зукин.

Отмечается, что наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии, передает korrespondent.net.