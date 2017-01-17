Для арестованного лидера прокурдской партии в Турции потребовали 142 года тюрьмы

Прокуратура города Диярбакыр, расположенного на юго-востоке Турции, потребовала приговорить сопредседателей Партии демократии народов Селаххаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг к 142 и 83 годам тюремного заключения соответственно.

Политиков обвиняют в пропаганде террористической организации, разжигании недовольства действиями властей, передает Лента.ру.

4 ноября 2016 года по запросу турецкой прокуратуры были задержаны 15 депутатов парламента страны от ПДН, которых власти обвинили в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Позже 11 депутатов, включая Демирташа и Юкседаг, были арестованы.

Уголовное преследование депутатов в Турции стало возможным после того, как 7 июня прошлого года президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о снятии с них неприкосновенности.