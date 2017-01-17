Щенок выжил, проглотив 10-сантиметровый нож

Трехмесячному стаффордширскому бультерьеру Мэйси из шотландского Глазго удалось выжить после того, как он проглотил 10-сантиметровый нож. Хозяева пса не видели, как это произошло. Внезапно их любимца начало тошнить, а затем он начал задыхаться.

По словам хозяйки собаки Ирен Пэйсли, сначала она не поняла, что происходит.

"Без всяких видимых причин Мэйси вдруг стало плохо. Его тошнило, а затем из носа пса полилась кровь. Я не знала, что делать. Было ясно только одно – срочно нужен врач", — рассказала женщина.

Пэйсли отвезла питомца в круглосуточную ветеринарную клинику " People’s Dispensary for Sick Animals’". Врачи сделали псу рентген. На снимках был четко виден огромный нож, находившийся в животе щенка.

"Это было ужасно, я никогда ничего подобного не видела", — заявила Пэйсли.

Врачи тут же сделали щенку операцию и извлекли из него опасный предмет, передает Вести.ру.

"Ему повезло, что он проглотил нож рукояткой вперед. В противном случае, нам едва ли удалось бы спасти Мэйси", — рассказал ветеринар.

Хозяйка бультерьера говорит, что понятия не имеет, как ее любимцу удалось проглотить столь опасный предмет. В настоящий момент Мэйси восстанавливается дома.