Мужчина пытался скрыть убийство жены, обновляя ее "Фейсбук"

42-летний житель американского города Орландо, штат Флорида, Джордж Макшейн задушил свою жену Кристен во время ссоры, а чтобы скрыть это преступление, несколько дней обновлял "Фейсбук" убитой. Макшейн общался с друзьями жены от ее лица и оперативно отвечал на их сообщения, сообщает Washington Post.

По данным следствия, Макшейн поссорился с женой в ночь на 7 января. Американец не совладал с собой и задушил супругу. После этого житель Орландо написал от лица жены в ее "Фейсбуке" о том, что та утопила телефон в туалете.

"Я такая глупая, уронила телефон в унитаз. Несколько дней без связи, пишите сюда", — написал убийца на странице Кристен Макшейн.

Друзья женщины несколько дней советовали ей, как спасти гаджет.

"Положи его в рис", — заявил один из френдов американки.

"Уже сделала, скрестим пальцы", — ответил Джордж. Мужчина также несколько раз сменил аватар супруги.

Через несколько дней, когда отсутствие Кристен начало казаться ее друзьям подозрительным, они вызвали к ней домой полицию. Стражи порядка обнаружили Джорджа Макшейна в гараже, тот сидел в своем внедорожнике, у которого был включен двигатель. По мнению следователей, американец пытался свести счеты с жизнью. Тело его жены нашли в спальне. Оно было накрыто одеялом.

Макшейн признался в убийстве супруги и в настоящий момент находится под стражей, передает Вести.ру. Какое наказание ему грозит, пока неизвестно.