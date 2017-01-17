Кому баночку смога? - воздух из Пекина поступил в продажу за четыре доллара

Предприниматель из Пекина выпустил в продажу банки, содержащие смог китайской столицы.

Продукт получил название «Beijing Air» («Воздух Пекина») и продается по четыре доллара за банку, передает Лента.ру.

«Теперь вы можете взять Пекин с собой куда бы ни поехали. Консервы удобны для использования, каждая упаковка содержит уникальную смесь кислорода, азота и кое-что еще», — говорится на сайте, рекламирующем специфический товар.

Как пояснил автор бизнес-идеи, она пришла ему в голову после того, как он увидел китайцев, покупающих банки с чистым воздухом. По словам предпринимателя, его товар пользуется популярностью, он продает до ста банок «Beijing Air» в день.