Директор школы и учителей подозреваются в изнасиловании до полусмерти 12-летней индианки

Полиция индийского города Джеханабад в штате Бихар расследует жуткое групповое изнасилование, совершенное прямо в государственной школе во время занятий. Там четверо педагогов, включая директора, надругались над малолетней школьницей, страдающей умственной отсталостью.

12-летнюю пострадавшую доставили в больницу Патны в критическом состоянии, пишет The Hindustan Times.

По предварительным данным, в изнасиловании ребенка подозреваются директор средней школы Kako Аджу Ахмад, а также три учителя - Атул Рехман, Абдул Бари и М. Шаукат.

Версия о виновности учителей и директора в педофилии основана на показаниях матери пострадавшей девочки, которая работает учительницей в той же школе. В момент совершения преступления преподавательница находилась на уроке. Потом она стала искать дочь и обнаружила ее в шоковом состоянии на крыше школы. По предварительным данным, там же, на крыше, и было совершено дерзкое и циничное изнасилование.

Учительница говорит, что старалась практически постоянно присматривать за своей дочерью, поскольку девочка несамостоятельна из-за проблем с интеллектом, передает newsru.com.