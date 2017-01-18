Социалисты поддерживают федерализацию Молдовы

Партия социалистов Молдовы поддерживает федерализацию нашей страны. В пресс-коммюнике формирования сообщается, что этот вопрос президент Игорь Додон обсудил на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Игорь Додон считает, что федерализация Молдовы является единственным решением приднестровского конфликта.

Эту идею поддерживает и российский президент Владимир Путин, который допускает возможность возвращения к плану Козака, инициатором которого в 2003 году стал Дмитрий Козак.

Он предлагал окончательно решить конфликт между Молдовой и сепаратистским режимом Тирасполя путем создания асимметричного федерального молдавского государства.