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В Нигерии военный самолет по ошибке разбомбил лагерь беженцев. Погибли более ста человек
// фото: Вести
09:36, 18 Jan 2017
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В Нигерии военный самолет по ошибке нанес удар по лагерю беженцев в штате Борно. Associated Press со ссылкой на представителя местных властей сообщает о гибели более 100 человек. Сотрудники организации «Врачи без границ» заявили, что «видели 120 пострадавших и 50 погибших», передает AFP.

«Международный комитет Красного креста» заявил о гибели шестерых своих сотрудников, пишет meduza.io.

Официальной информации о количестве погибших нет.

По словам представителя местного военного командования генерала Лаки Ирабора, среди пострадавших — сотрудники «Международного комитета Красного креста» и «Врачей без границ», передает Reuters.

Удар был направлен против боевиков исламистской группировки «Боко Харам».




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