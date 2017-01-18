Центральное разведывательное управление США опубликовало свой архив, состоящий из около 13 миллионов страниц различных документов, передает телеканал CNN.
Ранее эти бумаги можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд. В ЦРУ планировали опубликовать рассекреченные документы в интернете к концу 2017 года, но процесс был ускорен, отмечает РИА Новости.
"Доступ к этим документам больше не ограничивается географией", — сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.
"Тут нет тщательного отбора (информации). Это полная история с хорошими и плохими моментами", — отметил представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак.
В частности, разведка опубликовала документы о деятельности ЦРУ во время войны во Вьетнаме, в Корейском конфликте и в период холодной войны. Также представлены сведения о предполагаемых появлениях НЛО и о засекреченном ранее военном проекте "Stargate", в рамках которого проводились исследования различных способностей человека, в том числе возможности удаленно "видеть события" и собирать информацию с большого расстояния.
Комментарии
- Уроженка Молдовы попала под поезд в Италии
- Товар без документов о происхождении чуть не попал на столичные рынки
- Молдаванина с пневматическим пистолетом задержали на таможне
- Прокуроры проводят более 35 обысков в туристических компаниях
- Крыша спортивной арены рухнула во время матча
- Андрей Пынтя приговорен к условному сроку
- Мертвое тело 23-летнего парня нашли на пороге его собственного дома
- Микроавтобус с гражданами Молдовы попал под поезд в Румынии. ФОТО
- Несколько попыток контрабанды пресекли таможенники
- Тонну рыбы разделывали и хранили в антисанитарных условиях в столичном супермаркете
- Дети в первые 5 месяцев жизни навсегда запоминают родной язык
- Сноудену на два года продлили вид на жительство в России
- Новый вид моли назвали в честь Трампа
- Глава отдела полиции Иркутска отстранен от работы из-за "Боярышника"
- По Украине объявлено штормовое предупреждение
- Директор школы и учителя подозреваются в изнасиловании до полусмерти 12-летней индианки
- Заявления Додона и Путина после встречи в Москве. ВИДЕО
- В Украине родился ребенок от трех родителей
- Почему любители кофе живут дольше
- Мужчина пытался скрыть убийство жены, обновляя ее "Фейсбук"
- На Урале ребенка нашли мертвым после просмотра мультфильмов
- Мужчина и его дочь месяц дрейфовали на сломанной яхте в открытом море
- В 33 года внезапно умерла бывшая солистка группы "Лицей"
- Вместо Центра для детей и молодежи в столице нашли подпольный цех
- В Екатеринбурге мать обнаружила девятимесячную дочь мертвой под батареей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День вряд ли будет богат событиями. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул