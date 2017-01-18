ЦРУ публикует документы о холодной войне и НЛО

Центральное разведывательное управление США опубликовало свой архив, состоящий из около 13 миллионов страниц различных документов, передает телеканал CNN.

Ранее эти бумаги можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд. В ЦРУ планировали опубликовать рассекреченные документы в интернете к концу 2017 года, но процесс был ускорен, отмечает РИА Новости.

"Доступ к этим документам больше не ограничивается географией", — сказал глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт.

"Тут нет тщательного отбора (информации). Это полная история с хорошими и плохими моментами", — отметил представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак.

В частности, разведка опубликовала документы о деятельности ЦРУ во время войны во Вьетнаме, в Корейском конфликте и в период холодной войны. Также представлены сведения о предполагаемых появлениях НЛО и о засекреченном ранее военном проекте "Stargate", в рамках которого проводились исследования различных способностей человека, в том числе возможности удаленно "видеть события" и собирать информацию с большого расстояния.