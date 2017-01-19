Синоптики Румынии продлили до завтра желтый код опасности в связи со снегопадами

Непогода в Румынии не отступает. Синоптики продлили желтый код опасности снегопада и метели до завтрашнего утра. По прогнозам специалистов, скорость ветра будет достигать 65 километров в час. Снегопады пройдут в Олтении и Мунтении.

Движение транспорта, в том числе речного и железнодорожного, затруднено. Из-за снежной бури сегодня закрыли одно шоссе, 13 национальных трасс и 35 уездных дорог.



Один поезд застрял на рельсах из-за снежных заносов, еще два железнодорожных маршрута отменили. Зима в этом году в Румынии очень холодная. Десять дней назад там зарегистрировали самый сильный мороз - минус 32 градуса.



До сих пор из-за холодов в соседней стране умерли 18 человек.

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