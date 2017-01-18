Миру необходимо вложить $25 трлн в добычу нефти

Миру необходимо инвестировать $25 трлн в новые производственные мощности в течение следующих 25 лет, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Об этом заявил генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет vestifinance.ru.

По его словам, мировой спрос на нефть и газ будет по-прежнему расти в ближайшие десятилетия, так что, если капитальные вложения будут слишком низкими, это создаст основу для резкого роста цен, что негативно повлияет на мировую экономику.

Спрос же будет расти на протяжении десятилетий, заявил Нассер в эфире CNBC.

Он отметил, что мировой нефтяной и газовой промышленности требуется большой объем инвестиций.



В недавнем докладе Wood Mackenzie отмечается, что "глобальный инвестиционный цикл покажет первые признаки роста в 2017 г., в результате чего сокрушительный двухлетний инвестиционный спад подойдет к концу".



В разведку и разработку в 2017 г. будет инвестировано около $450 млрд, но рост составит всего 3%. При этом компании, согласно подсчетам, получат гораздо большую отдачу от таких инвестиций, так как внутренняя норма доходности выросла с 9% в 2014 г. до 16% в 2017 г.



Количество окончательных инвестиционных решений (FID-х), как ожидается, удвоится в 2017 г. по сравнению с 2016 г.