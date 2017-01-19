По Украине объявлено штормовое предупреждение

Туман ожидается по всей стране, кроме юга. В Украине, кроме южной части страны, 18 января ожидается туман, видимость сократится до 200-500 м.

"18 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с; ночью и утром в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, туман, видимость 200-500 м", - пишет Укргидрометцентр.

Напомним, с вечера 16 января жители столицы из разных районов жалуются на запах гари и сильный туман. Причиной стал антициклон Бригитта, который разляжется практически над всей Украиной.