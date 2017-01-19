Глава отдела полиции Иркутска отстранен от работы из-за "Боярышника"

Ленинский районный суд Иркутска отстранил от должности начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции №4 города Иркутска по делу о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью "Боярышник".

Как сообщает пресс-служба суда, Денис Черемисин отстранен от работы на период предварительного следствия, ему назначено пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения: 10 тыс. 678 рублей (179,7 долларов).

Ранее Кировский райсуд Иркутска отказался удовлетворить ходатайство следователя об аресте Черемисина и освободил его из-под стражи в зале суда, отмечает ВВС.

По версии следствия, в 2016 году Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых на административных участках в Ленинском районе Иркутска, где был продан концентрат для ванн с метанолом.

По данным регионального минздрава, от отравления метиловым спиртом в Иркутске в декабре 2016 года пострадало 123 человека, 76 из них скончались.

Следственный комитет возбудил против полицейского уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть более двух лиц. Он был задержан 11 января.

Всего по уголовному делу о массовом отравлении в Иркутске предъявлено обвинение 22 лицам.