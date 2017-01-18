Сноудену на два года продлили вид на жительство в России

Российские власти продлили на два года вид на жительство в стране бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, сообщила в "Фейсбуке" официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала заявления бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла, который назвал экстрадицию Сноудена "идеальным подарком на инаугурацию" избранному президенту США Дональду Трампу. Захарова обвинила Морелла в "идеологии предательства", сообщает ВВС

В 2013 году Сноуден передал секретные документы АНБ британской газете Guardian и другим СМИ. В документах содержалась информация о тайной слежке американских спецслужб. Это привело к международному скандалу.

В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.

В 2013 году Сноуден получил временное убежище в России, а затем трехлетний вид на жительство.

Заявление Захаровой также последовало после того, как президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг. 29-летняя трансгендер Челси Мэннинг (при рождении - Брэдли Мэннинг) выйдет на свободу 17 мая этого года, хотя изначально ее должны были освободить лишь в 2045 году.

Проходя службу в Ираке в 2010 году, младший аналитик разведки передал тысячи дипломатических депеш и отчетов о военных действиях сайту WikiLeaks, созданному Джулианом Ассанжем. Это стало одной из самых крупных утечек секретных документов в истории США.