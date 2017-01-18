Знание родного языка, которое дети получают в первые пять месяцев жизни, никогда не утрачивается, полагают ученые.
Недавно проведенное специалистами из южно-корейского университета исследование показывает, что даже если человек переезжает из страны в страну в раннем возрасте и забывает свой родной язык, он сохраняет глубоко скрытое владение этим языком.
В исследовании принимали участие говорящие по-голландски взрослые люди, которые были усыновлены из Южной Кореи. Их возможность произносить слова на корейском сохранилась, хотя самого языка они не знают. Из этого ученые сделали вывод, что родители должны говорить с младенцами как можно больше с первых дней их жизни, передает ВВС.
Руководитель исследования Джиун Чои говорит, что главный вывод исследования в том, что важнейшие языковые навыки ребенок получает в первые месяцы жизни. Эти навыки могут быть восстановлены без дополнительных усилий через многие годы и выявлены в процессе дальнейшего обучения языку. То есть выучить, казалось бы, новый язык такому человеку будет гораздо легче.
Ученые провели языковые тесты среди двух групп голландцев: тех, кто был рожден и вырос в стране, и тех, кого усыновили в младенчестве. Выяснилось, что, несмотря на то, что детей усыновляли в возрасте до шести месяцев, они корректно произносят звуки на незнакомом языке, в отличие от их ровесников - урожденных голландцев, в произношении которых чувствуется влияние голландского языка. Интересно, что ученые не заметили даже тонких различий между произношением тех, кого усыновили в первые месяцы жизни и тех, кого усыновили уже в возрасте полутора лет и старше, когда дети уже учатся говорить.
С точки зрения исследователей это говорит о том, что знание языка носит абстрактный характер, а не зависит от практики.
Джиун Чои считает, что на основании этих данных можно дать родителям практический совет: "Пожалуйста, помните, что изучение языка начинается в самые первые месяцы жизни ребенка, и тогда же закладываются полезные языковые навыки. Старайтесь говорить со своими малышами как можно больше, потому что они поглощают и усваивают то, что вы говорите".
Процесс обретения языка начинается очень рано, еще в то время, когда ребенок все еще находится в утробе матери. К моменту рождения дети уже знают голос матери. То, что основы речи и понимания на родном языке закладываются в самом раннем детстве, известно достаточно давно. Но то, что овладение родным языком - это абстрактный процесс, ученые раньше не знали.
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Би-би-си, Сеул