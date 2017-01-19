Microsoft рассказала, когда убьет Windows 7

Компания Microsoft анонсировала прекращение поддержки операционной системы Windows 7. Ожидается, что это произойдет в начале 2020 года.

После выпуска Windows 10 в январе 2015 года производитель прекратил базовую поддержку Windows 7. А в 2016 году Microsoft запретила продажу PC с устаревшими операционными системами, передает korrespondent.net.

"Семерка" перестанет получать обновления в 2020 году. Производитель призывает пользователей переходить на Windows 10. Также Microsoft заявляет, что Windows 7 уже не в состоянии эффективно противостоять кибератакам из-за своей устарелости.

Об этом производитель сообщил в официальном блоге, а также заявил, что в настоящее время 25% всего рынка ОС для настольных компьютеров принадлежат Windows 10.