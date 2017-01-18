В Центральной Италии произошли три сильных землетрясения

В Центральной Италии сегодня произошло три сильных землетрясения. Магнитуда подземных толчков составила 5,6, 5,3 и 5,6.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Известно, что на линиях А и Б римского метро была произведена эвакуация пассажиров, передает ТАСС.

"Мы начали проверять территорию, пока к нам никто за помощью не обращался", - сообщил глава Департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо. Он уточнил, что второй подземный толчок произошел на границе столичной области Лацио в 110 км от Рима. Эта же зона подверглась разрушительному землетрясению 24 августа, когда погибли 300 человек.

Как указывает агентство ANSA, есть повреждения и новые обвалы в городе Аматриче, практически разрушенном стихией в августе. По словам Курчо, подземные толчки в центре Италии не прекращались с 24 августа. С того момента число афтершоков превысило 45 тысяч.