РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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