Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов вновь выступил с предложением ликвидировать на российском телевидении передачу "Дом-2" и другие подобные телешоу.
Об этом он заявил в ходе дискуссии, развернувшейся при рассмотрении законопроекта об увеличении вдвое срока для примирения подавших на развод супругов, передает ТАСС.
"У нас институт брака десакрализован абсолютно шоу типа "Дом-2", развратными передачами, где они, как кролики, живут. Мы должны сейчас ликвидировать эти шоу, семья - это священный союз, данный самим господом", - заявил парламентарий.
По его словам, "государство обязано предпринять все усилия ради сохранения семьи".
Ранее Милонов неоднократно выступал с критикой данного телепроекта. Так, в эфире РСН в марте прошлого года он выражал намерение закрыть "Дом-2" ритуально - "сжечь все декорации, пинками выгнать всех кроликов и хомяков, которые там живут животной жизнью и навсегда записать "Дом-2" в позорную страницу истории российского телевидения".
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Би-би-си, Сеул