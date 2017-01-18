Депутат Госдумы вновь предложил ликвидировать "Дом-2"

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов вновь выступил с предложением ликвидировать на российском телевидении передачу "Дом-2" и другие подобные телешоу.

Об этом он заявил в ходе дискуссии, развернувшейся при рассмотрении законопроекта об увеличении вдвое срока для примирения подавших на развод супругов, передает ТАСС.

"У нас институт брака десакрализован абсолютно шоу типа "Дом-2", развратными передачами, где они, как кролики, живут. Мы должны сейчас ликвидировать эти шоу, семья - это священный союз, данный самим господом", - заявил парламентарий.

По его словам, "государство обязано предпринять все усилия ради сохранения семьи".

Ранее Милонов неоднократно выступал с критикой данного телепроекта. Так, в эфире РСН в марте прошлого года он выражал намерение закрыть "Дом-2" ритуально - "сжечь все декорации, пинками выгнать всех кроликов и хомяков, которые там живут животной жизнью и навсегда записать "Дом-2" в позорную страницу истории российского телевидения".