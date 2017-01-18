СМИ: секретная служба США выплатит $24 млн по делу о расизме

Федеральная секретная служба США согласилась выплатить $24 млн с целью заключения мирового соглашения по делу о случаях дискриминации по расовому признаку внутри организации. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post.

По ее сведениям, более 100 агентов заявили об ущемлении прав афроамериканцев в вопросах карьерного продвижения. Как отмечает издание, восьмерым истцам будет выплачено по 300 тысяч долларов в качестве компенсации.

"Так как Секретная служба воспринимает все обвинения по данному делу серьезно, организация была и остается приверженной честному и прозрачному процессу продвижения по службе", - цитирует газета представителя спецслужбы Кэтрин Милоэн. "Настало время двигаться вперед, а не оглядываться в прошлое", - добавила она.



Секретная служба США была основана в 1865 году, напоминает ТАСС. Ее основными задачами являются предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств и прочих ценных бумаг, охрана президента и других особо важных персон, а также расследование финансовых махинаций и краж личных данных.