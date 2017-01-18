Почти 50 учреждений станут отапливаться на биомассе в 2017 году

49 отопительных систем на биомассе, в том числе 20 солнечных коллекторов, будут установлены в этом году во многих учреждения в рамках Проекта Энергия и биомасса, финансируемого из европейских фондов.

План деятельности проекта на 2017 год предусматривает и запуск системы дистанционного мониторинга работы тепловых электростанций на биомассе бенефициаров Проекта Энергия и биомасса, передает IPN.



Кроме того, 27 детских садов, бенефициаров первого этапа проекта, будут оборудованы установками для производства горячей воды на солнечной энергии, которые будут работать вместе с тепловыми системами на биомассе, а еще 34 школ и детских садов, отопительные котлы которых работают на основе соломенных тюков, будут дополнительно оборудованы тракторами для транспортировки и загрузки соломенных тюков в котлы.



2017 год- последний год Проекта Энергия и биомасса, начатого в 2011 году. Проект прошел два этапа реализации из средств, предоставленных Европейским союзом, и охватил более 190 школ, детских садов, общественных центров и больниц, которые были подключены к системам отопления на биомассе.



Количество учреждений, потребляющих биомассу, привело к росту числа предприятий по производству брикетов и гранул - до 100. Из них 30 новых предприятий из сектора биоэнергетики были запущены с помощью привлекательных лизинговых механизмов, разработанных в рамках Проекта Энергия и биомасса. Кроме того, тысяча семей обогревают дома с зеленой энергией за счет субсидий в размере до 1,3 тыс. евро, предоставленных из европейских денег.



Проект Энергия и биомасса финансируется Европейским союзом и внедряется Программой развития Организации Объединенных Наций.