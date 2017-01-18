Создается ощущение, что на лице ребенка надета маска – еще одно лицо. Поперечная расщелина лица встречается довольно редко (1 на 300 000 новорожденных) и нередко сопровождается другими врожденными дефектами

Мать ребенка И Лианси рассказала, что ей было 23 года, когда ее сын появился на свет. Во время беременности она неоднократно проходила ультразвуковые обследования, однако никаких проблем с их помощью выявить не удалось.

Врачи, принимавшие роды, были поражены и даже испуганы видом мальчика – они даже отказывались показывать новорожденного матери. Родственники призывали отказаться от ребенка и даже «выбросить его», но родители не согласились на этот шаг. Семья живет в глухой китайской деревне и после появления столь необычного ребенка соседи стали относиться к И Лианси с презрением, дразнить ее и мальчика, передает Вести.ру.

Общественность узнала о мальчике с двумя лицами в 2010 году, когда местное телевидение сняло репортаж о ребенке. Семье мальчика удалось собрать деньги на проведение нескольких операций по восстановлению лица. Врачам необходимо восстановить целостность большинства костей черепа и разместить их там, где они должны находиться, а кроме этого необходимо убрать лишние мягкие ткани.

Первые две из необходимых операций мальчик перенес в мае и сентябре 2010 года. Они прошли успешно, но в дальнейшем потребуются еще операции, но прежде медики должны убедиться том, что кости лица развиваются и растут нормально – это произойдет не ранее, чем через 10 лет.