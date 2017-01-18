Экс-президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в одну из больниц в Техасе, сообщил телеканал KHOU 11 со ссылкой на представителя политика Джина Бекера.
По словам Бекера, состояние бывшего главы Белого Дома оценивается как стабильное, он "чувствует себя нормально". Он также добавил, что Буша-старшего должны выписать через несколько дней.
При этом Бекер отказался называть причину госпитализации, отмечает РИА Новости.
Буш-старший, которому сейчас 92 года, был президентом США в 1989-1993 годах.
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Би-би-си, Сеул