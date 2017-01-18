Джонни Депп недосчитался 28 млн долларов: деньги могли уйти в карманы его менеджеров

Американский актер Джонни Депп решил пересчитать бюджет и пришел в ярость, когда не обнаружил у себя $ 28 млн. Голливудский актер убежден, что именно такая сумма ушла в карманы его менеджеров из компании Management Group.

Джонни Депп не собирается вести переговоры с представителями и подал в иск в суд о компенсации материального ущерба, передает CNBC.



По данным издания, Депп убежден, что денежные средства в данном размере присвоили себе его помощники из компании Management Group, которые занимались финансовыми вопросами и решением проблем с налогами. Звезда американского кинематографа утверждает, что сотрудники компании ненадлежащим образом оплачивали за него налоги, оформляли несогласованные с ним займы , а также завышали суммы по ряду услуг.

Как отметил адвокат звезды, на протяжении 17 лет сотрудники компании проводили платежи без его согласия. Кроме того, из-за халатности экс-менеджеров актёр потерял ещё 5,6 млн долларов за несвоевременную уплату налогов.



В самой Management Group разводят руками и утверждают, что иск актера не имеет весомых аргументов и уверены, что он будет отклонен. Сотрудники компании утверждают, что за все годы совместного сотрудничества с Джонни Деппом, они наоборот сократили многие издержки и сохранили бюджет звезды от лишних трат, передаеь Вести.ру.