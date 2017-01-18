Накануне президент Игорь Додон заявил в Москве, что денонсировать соглашение можно будет после следующих парламентских выборов, когда, как он уверен, большинство мест в парламенте получат социалисты.

Премьер-министр Павел Филип утверждает, что заявление Игоря Додона - это политическая провокация. По словам премьер-министра, Конституция не позволяет президенту делать такие заявления или принимать такие решения в связи Соглашением об ассоциации, пишет PublikaTV.

Филип также отметил, что соглашение с Европейским Союзом является частью правительственной программы и требует реализации ряда реформ, направленных на улучшение благосостояния наших граждан.