На следующий день с ним была проведена судебно-медицинская экспертиза. Затем санитар поместил тело в холодильную камеру. Она расположена на цокольном этаже морга, передает "Интерфакс".

12 декабря в регистратуру морга обратилась родственница умершей женщины. Она хотела забрать тело. Однако сотрудники морга не смогли его выдать. В морге тела не оказалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего — о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении. Сотрудников морга в настоящее время проверяют на полиграфе, сообщает Вести.ру.