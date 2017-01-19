Молодой человек чудом выжил в жуткой аварии, произошедшей у Лондона. ВИДЕО

Жуткое ДТП произошло на лондонской трассе М23, ведущей в аэропорт Гатвик. Автомобиль 22-летнего Сакиба Али потерял управление, снес разделявшее две полосы ограждение и перевернулся пять раз. Удар был такой сильный, что молодой человек вылетел из машины.

Водителю повезло. Он отделался незначительными повреждениями, а также легкими травмами лица, сообщает Вести.ру. Молодого человека доставили в больницу, где ему наложили швы. По словам пострадавшего, за мгновение до аварии он успел произнести исламскую молитву. Али благодарит Аллаха за то, что он его спас.

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