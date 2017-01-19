В Таиланде задержали чеха, умышленно распространявшего ВИЧ

Полиция Таиланда задержала на острове Пхукет 49-летнего Зденека Пфейфера, объявленного Чехией в международный розыск. На родине его обвиняют в умышленном распространении ВИЧ.

В Таиланде чех пребывал на основании туристической визы, действие которой истекло еще в 2015 году. В среду он предстанет перед судом королевства за незаконное нахождение на территории страны. Обвинительный вердикт уберет все препятствия для его депортации в Чехию, передает vinegret.cz

Расследование по делу жителя города Мост Зденека Пфейфера началось после того, как летом 2015 года в полицию обратилась мать несовершеннолетнего, которая узнала, что сын за деньги и обещанный планшет спал с взрослым мужчиной. В результате проведенных анализов врачи подтвердили у подростка инфицирование ВИЧ.

Тогда полиция задержала злоумышленника и обвинила его в причинении тяжкого вреда здоровью, умышленном распространении инфекционных заболеваний человека, совращении несовершеннолетнего, принуждении к половому акту, производстве, хранении и распространении детской порнографии.

В ходе допроса выяснилось, что он знакомился с будущими гомосексуальными партнерами на специализированных интернет-сайтах. О своем диагнозе он знал с 2013 года. Однако на прямой вопрос сексуальных партнеров всегда отвечал, что здоров. Всего в ходе расследования правоохранители допросили более 1000 человек со всей Чехии.

Несмотря на все доводы полиции, суд отказался брать чеха под стражу. В результате в июле 2015 года он скрылся от правосудия.