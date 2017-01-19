До окрестностей Парижа добрались волки

Жители южного пригорода Парижа частенько просыпаются ночью от воя волков. Не совсем приятные пробуждения обеспечили французам организации по защите животных, благодаря которым популяция хищников серьезно разрослась.

Городские лисы были обычным явлением во французской столице, как и во многих европейских городах. Но в последние годы они сталкиваются с более беспощадными сородичами из семейства псовых — волками.

Многие столетия волки жили во французских Альпах и Центральном массиве, но к 1930-м их популяция оказалась на грани исчезновения из-за охотников, передает The Daily Mail. Однако благодаря деятельности специальных организаций хищники размножились и распространились по всей Франции. Теперь они подбираются к Парижу.

В прошлом году одинокого волка заметили в 320 км от столицы Франции. Эксперты заметили, что животное, должно быть, преодолевало по 400 км в день, не обращая внимание на автомагистрали и железные дороги. Недавно волчьи «песни» начали слышать жители пригорода Парижа.

Один из экспертов, Мануэль Атман, отметил, что этот вид волков предпочитает поедать четвероногих: в прошлом месяце в лесу Рамбуйе под Парижем нашли туши двух оленей, чьи внутренности были начисто выедены — признак пировавших волков. Судя по следам, оставленным хищниками, в них никто не стрелял и не причинял им вреда. Так что они до сих пор бродят где-то в лесу.

Атман утешает парижан: волки не заинтересованы в поедании людей и предпочитают убивать только четвероногих животных, передает Моя Планета.