Человек на 97% состоит из звездного вещества - ученые

Выпущенное в мир американским астрономом Карлом Саганом утверждение о том, что все мы состоим из «звездной пыли», нашло подтверждение.

Астрономы в рамках масштабного проекта «Слоановский цифровой обзор неба» (SDSS) в Нью-Мексико применили спектрограф APOGEE, который установлен на телескопе Apache Point, для анализа состава 150 000 звезд по всему Млечному Пути.

Команда прежде всего анализировала самые важные химические элементы, лежащие в основе жизни на Земле. Это так называемые кирпичики жизни, они обозначаются аббревиатурой CHNOPS: углерод (C), водород (H), азот (N), кислород (O), фосфор (P) и сера (S).

Исследователи выяснили, что человек на 97% состоит из звездного вещества. Мы с вами буквально «дети звезд», на всякий случай уточняет Gizmodo. Кроме того, ученые пришли к выводу, что в центре нашей Галактики распространено больше тяжелых элементов, поскольку там находятся более старые звезды. Исследование поможет людям больше узнать о себе, уверены ученые.

«Это большой интерес для человечества. Теперь мы можем сопоставить химические элементы в человеческом теле с сотнями тысяч звезд нашей галактики», — говорит Дженнифер Джонсон из Университета штата Огайо.

Новые данные также позволили ученым лучше понять то, откуда на нашей планете появился тот или иной химический элемент. Благодаря этому была составлена карта их происхождения, передает Моя планета.