СМИ: Джек Николсон ушел из кино

79-летний актер Джек Николсон решил уйти из кино на заслуженный отдых. Об этом британским журналистам сообщил коллега звезды Питер Фонда. По словам актера, он не знает, почему знаменитый артист принял такое решение.

Сам Николсон информацию о своей "отставке" не комментирует, сообщает Sun.

Питер Фонда рассказал представителям СМИ, что Николсон "фактически ушел на пенсию". Других сведений о возможном прощании актера с кинематографом пока нет.



Последним на сегодняшний день фильмом с участием звезды "Пролетая над гнездом кукушки" стала комедия "Как знать...» (How Do You Know?) 2010 года с Риз Уизерспун и Оуэном Уилсоном, отмечает Вести.ру.

Джек Николсон был номинирован на "Оскар" 12 раз и трижды получал заветную статуэтку. Кроме того, актер является обладателем семи "Золотых глобусов" и трех премий BAFTA. За 60 лет в кино Николсон снялся в культовых картинах "Бэтмен", "Лучше не бывает", "Китайский квартал", "Сияние", "Отступники" и других.