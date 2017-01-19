В Екатеринбурге семилетняя девочка перепутала день с ночью и отправилась в школу

Ученица младшей школы в Екатеринбурге оказалась ночью одна на улице после того, как перепутала время суток и отправилась на занятия в третьем часу утра.

Испуганного ребенка обнаружил мужчина и передал ее полицейским, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, примерно в 2.40 по местному времени в отдел полиции №15 поступила информация о том, что на улице Черноярской обнаружена девочка 2009 года рождения.

"Как выяснилось, девочка не сориентировалась во времени и ночью пошла в школу. Ее остановил на улице мужчина, который и вызвал полицейских. В момент ухода ребенка его мать находилась на работе, а бабушка спала. К счастью, за время отсутствия дома с девочкой ничего не случилось. Из полиции ее забрал отец. По факту ведется проверка", — сказал Горелых.

Следственное управление СК по Свердловской области уточняет, что по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности".